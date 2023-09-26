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В джинсах и теплом пальто: Джулианна Мур пришла в кэжуал наряде на модный показ

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
388
Время на прочтение
1 мин
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В джинсах и теплом пальто: Джулианна Мур пришла в кэжуал наряде на модный показ

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Звезда посетила Неделю моды в Милане.

Голливудская звезда Джулианна Мур появилась среди гостей на показе Bottega Veneta. Она в компании своего мужа - Барта Фрейндлихома - посмотрела презентацию коллекции прет-а-порте весна-лето 2024, которая прошла в Милане, в рамках Недели моды.

Джулианна Мур / © Associated Press
Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Для показа Мур оделась нестандартно, ведь вместо гламурного вечернего лука отдала предпочтение более повседневному и удобному наряду.

Она надела трендовые широкие джинсы и клетчатое теплое свободное пальто на пуговицах.

Барт Фрейндлих, Джулианна Мур и Франсуа-Анри Пино / © Associated Press
Барт Фрейндлих, Джулианна Мур и Франсуа-Анри Пино / Фото: Associated Press

Также на плече у нее висела сумка шоколадного цвета, с фирменным плетением бренда, на лице был легкий макияж, а в ушах золотые серьги. Также Мур накрасила ногти лаком бордового оттенка.

Джулианна Мур / © Associated Press
Джулианна Мур / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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