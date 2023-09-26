В джинсах и теплом пальто: Джулианна Мур пришла в кэжуал наряде на модный показ

Звезда посетила Неделю моды в Милане.
Голливудская звезда Джулианна Мур появилась среди гостей на показе Bottega Veneta. Она в компании своего мужа - Барта Фрейндлихома - посмотрела презентацию коллекции прет-а-порте весна-лето 2024, которая прошла в Милане, в рамках Недели моды.
Для показа Мур оделась нестандартно, ведь вместо гламурного вечернего лука отдала предпочтение более повседневному и удобному наряду.
Она надела трендовые широкие джинсы и клетчатое теплое свободное пальто на пуговицах.
Также на плече у нее висела сумка шоколадного цвета, с фирменным плетением бренда, на лице был легкий макияж, а в ушах золотые серьги. Также Мур накрасила ногти лаком бордового оттенка.
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