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- Шоу-бизнес
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В джинсах и топе с цветочным принтом: Миранда Керр продемонстрировала стильный лук на ивенте
43-летняя австралийская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret сочетала в своем наряде джинсовую ткань, цветочный принт и изящную обувь на каблуках.
Миранда Керр посетила торжественное открытие магазина Specs в торговом центре Westfield Century City Mall в Лос-Анджелесе. На мероприятии знаменитость продемонстрировала стильный повседневный образ, в котором она выглядела стройной.
Миранда надела синие джинсы с высокой посадкой и прямыми брючинами, которые сочетала с топом на тонких бретельках с цветочным принтом в желтых, зеленых и черных оттенках. Лук модель дополнила золотистыми босоножками с тонкими ремешками и на шпильках.
Керр уложила волосы легкими волнами с пробором посередине. Она нанесла нежный макияж с розовыми румянами и розовым блеском на губах, а также сделала французский маникюр.
Из украшений знаменитость выбрала цепочки с камнями и жемчужной подвеской, браслет и кольцо.
Напомним, Миранда Керр эффектно вернулась на подиум после 9-летнего перерыва. Модель продефилировала в нежном наряде мятно-серого оттенка с драпировкой.