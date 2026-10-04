ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
265
Время на прочтение
1 мин

В джинсах и топе с цветочным принтом: Миранда Керр продемонстрировала стильный лук на ивенте

43-летняя австралийская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret сочетала в своем наряде джинсовую ткань, цветочный принт и изящную обувь на каблуках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Миранда Керр

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр посетила торжественное открытие магазина Specs в торговом центре Westfield Century City Mall в Лос-Анджелесе. На мероприятии знаменитость продемонстрировала стильный повседневный образ, в котором она выглядела стройной.

Миранда надела синие джинсы с высокой посадкой и прямыми брючинами, которые сочетала с топом на тонких бретельках с цветочным принтом в желтых, зеленых и черных оттенках. Лук модель дополнила золотистыми босоножками с тонкими ремешками и на шпильках.

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Керр уложила волосы легкими волнами с пробором посередине. Она нанесла нежный макияж с розовыми румянами и розовым блеском на губах, а также сделала французский маникюр.

Из украшений знаменитость выбрала цепочки с камнями и жемчужной подвеской, браслет и кольцо.

Напомним, Миранда Керр эффектно вернулась на подиум после 9-летнего перерыва. Модель продефилировала в нежном наряде мятно-серого оттенка с драпировкой.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie