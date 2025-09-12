ТСН в социальных сетях

В джинсах и топе со стразами: Марго Робби после триумфа в "голом" платье посетила интервью в новом луке

Актриса выбрала образ в ретро-эстетике от любимого бренда, когда ее заметили фотографы.

Марго Робби

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби попала под прицел папарацци в Лондоне 12 сентября. Актрису заметили, когда она направлялась на интервью на BBC Radio One, чтобы рассказать о своем новом фильме «Большое смелое красивое путешествие».

Для такого события актриса выбрала наряд от Chanel из круизной коллекции 2026, который включал бежевый топ-жилет с отделкой бисером и камнями, а также голубые джинсы-клеш. В руке Марго несла маленькую сумку Chanel бежевого цвета и со знаменитым ремешком-цепочкой. На глаза она надела очки в коричневой оправе, а обута была золотистые босоножки на каблуках.

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Когда Робби покидала студию, то дополнила наряд также оверсайз курткой из той же коллекции, которая была в одном оттенке с ее жилеткой.

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Напомним, что днем ранее она вышла на красную дорожку по случаю премьеры фильма «Большое смелое красивое путешествие» и была одета в нежное и «голое» платье от Armani Privé из коллекции весна-лето 20025.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Робби / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

