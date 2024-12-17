В джинсах и жакете: стильная Дженнифер Лопес появилась в трендовом тотал-луке на мероприятии

По словам украинского дизайнера Андре Тана, небесно-голубой оттенок - один из главных цветов зимы 2024-2025. Также он отметил, что цвет отлично подойдет как для тотал-луков, так и для комбинаций с пастельными цветами или контрастными яркими акцентами.

Именно этот цвет и стал фаворитом у актрисы и певицы Дженнифер Лопес, ведь в голубом тотал-луке она появилась на специальном показе картины Unstoppable, в которой сыграла. На Лопес в тот день были ее любимые джинсы с низкой посадкой, голубая прозрачная блуза с бантом, а также жакет от Gucci с вельветовой отделкой.

Образ Дженнифер дополнила объемной прической, обувью от Dolce & Gabbana и ярким макияжем.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Как-то 55-летняя Дженнифер Лопес решила немного пошутить и показала в своем Instagram, чем занимается, когда возвращается поздно вечером со светских мероприятий. Оказывается, певица любит перекусить перед сном. На фото она позировала у плиты, что-то помешивая в сковородке.

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Одета при этом она была в гламурное черное платье с декольте от бренда Monot. Кстати, такое же носила певица Хлоя Бэйли.

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

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