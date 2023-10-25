В джинсах клеш и длинном пальто: Блейк Лайвли на прогулке с мужем

Супруги, которые воспитывают четырех дочерей, попали под прицел папарацци. Для прохладного осеннего дня Блейк выбрала худи с капюшоном, широкие джинсы, длинное шерстяное пальто и рыжие ботинки. У актрисы были распущены ее длинные волосы, на лице были очки от солнца и отсутствовал макияж. А через плечо у нее висела синяя сумка от Chanel.

Райан надел серое пальто и брюки, был в светло-серой шапке-бини, тоже в солнцезащитных очках и белых кедах. Блейк держала мужа под руку, когда они неспешно прогуливались.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

В начале месяца Лайвли заметили одну на прогулке. В тот день на звезде была желтая свободная трикотажная кофта с глубоким декольте и широкие джинсы. Выглядела актриса весьма стильно.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

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