- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
В джинсах-клеш и прозрачных мюлях: Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ в Милане
Певица в очередной раз подтвердила свой статус иконы моды.
Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци в Милане. Звезда вышла из здания, с улыбкой поздоровалась с фотографами и помахала им рукой.
Звезда выглядела стильно в белой рубашке свободного кроя с расстегнутыми несколькими верхними пуговицами и закатанными до локтей рукавами. Джен заправила рубашку в голубые джинсы с высокой посадкой, которые плотно облегали бедра и имели широкие расклешенные штанины.
Лук она дополнила прозрачными мюлями, большой темно-коричневой сумкой с короткими ручками и золотистой фурнитурой, а также массивными солнцезащитными очками. На руках у певицы были лаконичные часы и золотое кольцо.
У Лопес были распущенные волосы, макияж с нюдовой помадой и французский маникюр.
Напомним, что Дженнифер Лопес на показ Dolce & Gabbana в Милане пришла в эффектном черном костюме-тройке.