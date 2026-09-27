В джинсах-клеш и прозрачных мюлях: Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ в Милане

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци в Милане. Звезда вышла из здания, с улыбкой поздоровалась с фотографами и помахала им рукой.

Звезда выглядела стильно в белой рубашке свободного кроя с расстегнутыми несколькими верхними пуговицами и закатанными до локтей рукавами. Джен заправила рубашку в голубые джинсы с высокой посадкой, которые плотно облегали бедра и имели широкие расклешенные штанины.

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Дженнифер Лопес / © Getty Images

Лук она дополнила прозрачными мюлями, большой темно-коричневой сумкой с короткими ручками и золотистой фурнитурой, а также массивными солнцезащитными очками. На руках у певицы были лаконичные часы и золотое кольцо.

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У Лопес были распущенные волосы, макияж с нюдовой помадой и французский маникюр.

Напомним, что Дженнифер Лопес на показ Dolce & Gabbana в Милане пришла в эффектном черном костюме-тройке.

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