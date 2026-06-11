В джинсах, клетчатой рубашке и мини-платье: стильные экс-участницы шоу "Холостяк" посетили премьеру фильма "День истины"

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В Киеве, в кинотеатре «Планета Кино» (ТРЦ River Mall) состоялась премьера самой ожидаемой научно-фантастической картины года — «День истины» (Disclosure Day) режиссера Стивена Спилберга. Главную роль в фильме исполнила британская актриса Эмили Блант.

Мероприятие посетили бывшие участницы разных сезонов реалити-шоу «Холостяк» — Диана Зотова, Ирина Кулешина и Даша Ставнича, ведущий Анатолий Анатолич, актриса Виктория Билан, режиссер Павел Остриков, актеры украинского дубляжа фильма и другие.

Анатолий Анатолич/Фото David Neparidze

Виктория Билан/Фото David Neparidze

Экс-участницы шоу «Холостяк» продемонстрировали на мероприятии стильные образы.

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Диана Зотова позировала в черном топе с американской проймой, синих узких джинсах и прозрачно-красных туфлях-лодочках. Из аксессуаров она выбрала коричнево-бежево-белую сумку.

Диана Зотова/Фото David Neparidze

На Ирине Кулешиной была клетчатая рубашка, черный кроп-топ, голубые широкие джинсы и белые кроссовки. Она дополнила наряд черной стеганой сумкой.

Ирина Кулешина/Фото David Neparidze

А Даша Ставнича выбрала для своего выхода черное мини-платье с черной цветочной вышивкой, белым воротником, жемчужными пуговицами с камнями и жемчужинами на коротких рукавах. Наряд она скомбинировала с белыми кедами Dolce & Gabbana и черной сумочкой с золотистой цепочкой.

Даша Ставнича/Фото David Neparidze

О фильме:

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Фильм «День истины» поднимает вопрос, который веками волнует человечество: что произойдет, если мы получим неопровержимое доказательство того, что мы не одиноки во Вселенной? «Если бы вы узнали, что мы не одиноки во Вселенной, если бы кто-то показал вам это и доказал — испугало бы вас это?» — именно с такого вопроса начинается история, которая обещает стать одной из самых громких кинопремьер лета.

В центре сюжета — метеоролог Маргарет Фэйрчайлд (Эмили Блант). Ее героиня оказывается в эпицентре событий после серии загадочных явлений, заставляющих человечество переосмыслить свое место во Вселенной. Параллельно разворачивается история киберспециалиста и разоблачителя Дэниела Келлнера (Джош О’Коннор), который пытается раскрыть тайну, скрываемую десятилетиями. Вместе они становятся свидетелями событий, способных изменить будущее всей планеты.

Режиссером картины выступил легендарный Стивен Спилберг, который вернулся к теме внеземной жизни спустя почти полвека после выхода культового фильма «Близкие контакты третьей степени». Сценарий написал его давний творческий партнер Дэвид Кепп, а музыку создал знаменитый Джон Уильямс.

Помимо Эмили Блант, в фильме снялись Колин Ферт, Ив Хьюсон, Колман Доминго и Уайатт Расселл.

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Фильм «День истины» уже в украинском прокате.

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