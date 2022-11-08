В джинсах, майке и с металлическим ремнем на бедрах: Джессика Симпсон под прицелом фотографов

Сейчас звезда в лучшей своей форме и выглядит не только стройной, но и счастливой.

Певица Джессика Симпсон, которая была безумно популярной в нулевых, попала под прицел фотографов. Знаменитость сфотографировали в Лос-Анджелесе с детьми, когда она направлялась к своей машине.

42-летняя певица выглядела превосходно, а одета была в лук с ноткой двухтысячных годов. На Джессике были темно-синие джинсы с рисунком, белая майка и широкий металлический ремень с бирюзовыми камнями. Лук она дополнила черной кожаной курткой, сапогами на высокой платформе от Versace и черной сумкой-шопером. На глазах у звезды были солнцезащитные очки от Gucci.

Также певица распустила свои длинные волосы, сделала макияж и маникюр красным лаком. Завершали образ украшения с бирюзой, которые перекликались с ее ремнем на бедрах.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Это появление стало практически сюрпризом для поклонников певицы, ведь на публике она бывает крайне редко. На протяжении многих лет Симпсон боролась с лишним весом, который в пиковые моменты был больше 100 килограммов. Такие изменения во внешности произошли с певицей после рождения детей, которых у нее с мужем трое. В этот период жизни она позволила себе расслабиться и есть все, что только хотела, но так постепенно набирался и вес.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Все годы до этого девушка придерживалась строгих диет и сидела на таблетках для похудения, которые ей сказали принимать в звукозаписывающей студии, которая подписала с ней контракт. Стоило Джессике набрать хотя пару килограммов, девушку тут же начинали высмеивать в таблоидах, и это привело к тому, что ей постоянно казалось, что все смотрят на нее с осуждением и за глаза называют толстой. В итоге проблемы с весом наложились на тяжелое детство, бремя славы и постоянную тревогу, со всем этим Джессика пыталась бороться с помощью алкоголя и таблеток. Не пьет она уже пять лет, о чем рассказала в своем крайнем посте в Instagram.

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