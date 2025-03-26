Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В джинсах на мероприятие: Селена Гомес вышла в свет в простом повседневном образе

В джинсах на мероприятие: Селена Гомес вышла в свет в простом повседневном образе

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Американская певица и актриса Селена Гомес посетила интервью на радио. Она сходи в студию SiriusXM в Нью-Йорке, а также позировала для фото.

Оделась она повседневно, но стильно. На Селене в тот день были прямые темно-синие джинсы с потертостями, которые она носила в сочетании с черной водолазкой и блейзером из текстурной кожи, выполненной под рептилию.

Ее образ дополняли черный ремень с пряжкой, туфли на каблуках, макияж и яркий маникюр. Волосы Селена уложила в лаконичную прическу.

Селена Гомес / © Getty Images
Селена Гомес / Фото: Getty Images

За последнее время подобный наряд она надевает уже во второй раз. Также в джинсах Гомес попала недавно под прицел папарацци на улице. Тогда, правда, она комбинировала их с прозрачной водолазкой коричневого цвета и объемной курткой.

Селена Гомес / © Getty Images
Селена Гомес / Фото: Getty Images

Читайте также:

Обнаженная Полякова засветилась на обложке Playboy! – ЖВЛ представляет

Обнаженная Полякова засветилась на обложке Playboy! – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация