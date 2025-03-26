В джинсах на мероприятие: Селена Гомес вышла в свет в простом повседневном образе

Американская певица и актриса Селена Гомес посетила интервью на радио. Она сходи в студию SiriusXM в Нью-Йорке, а также позировала для фото.
Оделась она повседневно, но стильно. На Селене в тот день были прямые темно-синие джинсы с потертостями, которые она носила в сочетании с черной водолазкой и блейзером из текстурной кожи, выполненной под рептилию.
Ее образ дополняли черный ремень с пряжкой, туфли на каблуках, макияж и яркий маникюр. Волосы Селена уложила в лаконичную прическу.
За последнее время подобный наряд она надевает уже во второй раз. Также в джинсах Гомес попала недавно под прицел папарацци на улице. Тогда, правда, она комбинировала их с прозрачной водолазкой коричневого цвета и объемной курткой.
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