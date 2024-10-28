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В джинсах, на шпильках и с крокодиловой сумкой: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци

В джинсах, на шпильках и с крокодиловой сумкой: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

55-летняя поп-дива продемонстрировала стильный образ.

Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда вышла из автомобиля. Артистка выглядела стильно.

Джен была одета в белую укороченную блузку с широкими рукавами и джинсы-клеш с дырками. Аутфит она дополнила бежевыми босоножками на высоких шпильках.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

В руке звезда несла коричневую сумку Hermes Birkin из крокодиловой кожи.

У Лопес были распущены волосы, солнцезащитные очки на лице и длинный французский маникюр.

Напомним, Дженнифер Лопес пришла на фотоколл, посвященный фильму Unstoppable, в коротком светлом наряде от бренда N21, в котором продемонстрировала стройные ноги.

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