В джинсах, на шпильках и с крокодиловой сумкой: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци

55-летняя поп-дива продемонстрировала стильный образ.
Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда вышла из автомобиля. Артистка выглядела стильно.
Джен была одета в белую укороченную блузку с широкими рукавами и джинсы-клеш с дырками. Аутфит она дополнила бежевыми босоножками на высоких шпильках.
В руке звезда несла коричневую сумку Hermes Birkin из крокодиловой кожи.
У Лопес были распущены волосы, солнцезащитные очки на лице и длинный французский маникюр.
Напомним, Дженнифер Лопес пришла на фотоколл, посвященный фильму Unstoppable, в коротком светлом наряде от бренда N21, в котором продемонстрировала стройные ноги.
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