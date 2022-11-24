В джинсах оверсайз и блейзере: стильная Джулианна Мур на улицах Нью-Йорка

Оскароносную актрису Джулианну Мур подловили папарацци на улице в Нью-Йорке. На красные дорожки она надевает лучшие наряды от самых знаменитых Модных домов, но вот в обычной жизни предпочитает образы более простые и удобные, да еще и такие, чтобы узнать ее в них было максимально сложно.

Когда актрису сфотографировали, она была одета в простые джинсы оверсайз, черный маскулинный блейзер, а шею замотала синим шарфом.

Дополнили образ знаменитости сумка-хобо, кроссовки и кепка с очками.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

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