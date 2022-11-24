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В джинсах оверсайз и блейзере: стильная Джулианна Мур на улицах Нью-Йорка

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1068
Время на прочтение
1 мин
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В джинсах оверсайз и блейзере: стильная Джулианна Мур на улицах Нью-Йорка

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

Вероятно, в таком образе она решила прогуляться по осеннему городу.

Оскароносную актрису Джулианну Мур подловили папарацци на улице в Нью-Йорке. На красные дорожки она надевает лучшие наряды от самых знаменитых Модных домов, но вот в обычной жизни предпочитает образы более простые и удобные, да еще и такие, чтобы узнать ее в них было максимально сложно. 

Когда актрису сфотографировали, она была одета в простые джинсы оверсайз, черный маскулинный блейзер, а шею замотала синим шарфом.

Дополнили образ знаменитости сумка-хобо, кроссовки и кепка с очками.

Джулианна Мур / © Getty Images
Джулианна Мур / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1068
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