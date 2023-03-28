В джинсах-палаццо и стильном пальто: Дженнифер Лоуренс на прогулке в Нью-Йорке

Она оделась удобно, но очень стильно.
Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс оказалась под прицелом папарацци, когда вышла на весеннюю прогулку по Нью-Йорку с мужем Куком Марони и их маленьким сыном Сайем, который сидел в коляске.
Дженнифер выбрала простой повседневный образ, в котором сочетала стильные джинсы-палаццо от бренда The Row с кроссовками Adidas в оливковом оттенке.
Также она надела темно-синее пальто и теплый трикотажный гольф-водолазку, который идеально подошел для этой погоды. Завершили непринужденный ансамбль актрисы солнцезащитные очки, коричневая сумка от бренда The Row, крупные серьги и черный ремень.
Читайте также:
- Самое дорогое платье "Оскара": история роскошного наряда от Dior, из-за которого упала Дженнифер Лоуренс
- Стильная мамочка: Дженнифер Лоуренс на прогулке с сыном в Нью-Йорке
- Элегантная и с улыбкой: актриса Дженнифер Лоуренс на церемонии в Нью-Йорке
- В наряде с жемчужной россыпью: роскошная Дженнифер Лоуренс на красной дорожке в Лондоне