В джинсах-палаццо и водолазке: пышнотелая Lizzo в объективах папарацци

33-летняя американская рэп-исполнительница в стильном луке вышла в свет.
Пышнотелая Lizzo попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Рэп-исполнительница сочетала в своем аутфите черную водолазку с длинными рукавами и стильные темно-синие джинсы-палаццо.
Образ она дополнила белыми туфлями и черной сумочкой. На шею Lizzo надела жемчужное ожерелье с логотипом Chanel.
Волосы артистка накрутила в локоны, в макияже сделала акцент на пышных нарощенных ресницах, а на лицо надела серую маску.
Ранее эпатажная Lizzo в купальнике продемонстрировала свою пятую точку, купаясь в бассейне.
Читайте также:
- В своем репертуаре: пышнотелая Lizzo посетила вечеринку Playboy в откровенном наряде
- Кому больше идет: пышнотелая рэперша Lizzo повторила необычный образ Ким Кардашьян на Met Gala 2021
- В меховом мини и лодочках: фигуристая рэпперша Lizzo впечатлила образом
- С салатовыми волосами и макияжем: пышнотелая Lizzo в бюстгальтере с камнями показала грудь