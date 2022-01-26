В джинсах-палаццо и водолазке: пышнотелая Lizzo в объективах папарацци

В джинсах-палаццо и водолазке: пышнотелая Lizzo в объективах папарацци

33-летняя американская рэп-исполнительница в стильном луке вышла в свет.

Пышнотелая Lizzo попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Рэп-исполнительница сочетала в своем аутфите черную водолазку с длинными рукавами и стильные темно-синие джинсы-палаццо.

Lizzo / Getty Images

Образ она дополнила белыми туфлями и черной сумочкой. На шею Lizzo надела жемчужное ожерелье с логотипом Chanel.

Волосы артистка накрутила в локоны, в макияже сделала акцент на пышных нарощенных ресницах, а на лицо надела серую маску.

Ранее эпатажная Lizzo в купальнике продемонстрировала свою пятую точку, купаясь в бассейне.

Lizzo / Instagram Lizzo

Читайте также: