В джинсах с цветами: Иоланда Хадид и ее бойфренд появились в одинаковых странных луках

В джинсах с цветами: Иоланда Хадид и ее бойфренд появились в одинаковых странных луках

В таких образах они отправились на особый семейный праздник.

Мама супермоделей Беллы и Джиджи Хадид Иоланда попала под прицел папарацци в Нью-Йорке со своим бойфрендом Джозефа Джонгли. Он бизнесмен и владелец девелоперской компании.

Пара шла по городу с кофе в руках и болтала, но внимание, безусловно, привлекал их образ - джинсы с огромными подсолнухами. Иоланда несла в руке также сумку от Dior с надписью "Белла" и оранжевую куртку, а вот под джинсы она подобрала футболку на замке и кроссовки New Balance.

Иоланда Хадид и Джозеф Джонгли / Getty Images

Джозеф также был в джинсах с цветами, которые сочетал с голубой рубашкой.

Иоланда Хадид и Джозеф Джонгли / Getty Images

Такие наряды пара выбрала для празднования первого дня рождения внучки - дочери Джиджи Кхай. На празднике был дресс-код: глупые штаны или глупые юбки.

Также в честь дня рождения малышки Иоланда и Белла Хадид поделились кадрами Кхай, но вот только лица девочки семья не показывает поклонниками.

Читайте также: Бабушка на прогулке: Иоланду Хадид запечатлели с внучкой в Нью-Йорке

Джиджи Хадид на прогулках с дочерью (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку