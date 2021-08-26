Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В джинсах-скинни и ярком кимоно: Хайди Клум на улицах Лос-Анджелеса

В джинсах-скинни и ярком кимоно: Хайди Клум на улицах Лос-Анджелеса

Хайди Клум / Getty Images

Немецкая супермодель прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса, словно дефилировала подиумом.

Звезда была одета в накидку-кимоно в стиле пэчворк от Dolce & Gabbana с ярким цветочным принтом, узкие голубые джинсы и белый топ, а обута была в оранжевые туфли с невысокими золотыми каблуками.

Хайди дополнила образ аксессуарами: массивными золотыми серьгами-кольцами и длинным разноцветным ожерельем из бисера. Через плечо у нее была вместительная бордовая сумка. Длинные белые волосы Клум распустила и шла летящей походкой перед камерами.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Getty Images

Днем ранее, напомним, мы показывали вам другой образ манекенщицы, где Клум появилась на съемках America's Got Talent, продемонстрировав публике стильный образ от бренда Barbara Bui.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Getty Images

Читайте также: В желтых кроксах и с огромной сумкой: Хайди Клум попала под прицел папарацци

Следующая публикация