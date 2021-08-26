В джинсах-скинни и ярком кимоно: Хайди Клум на улицах Лос-Анджелеса

Немецкая супермодель прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса, словно дефилировала подиумом.
Звезда была одета в накидку-кимоно в стиле пэчворк от Dolce & Gabbana с ярким цветочным принтом, узкие голубые джинсы и белый топ, а обута была в оранжевые туфли с невысокими золотыми каблуками.
Хайди дополнила образ аксессуарами: массивными золотыми серьгами-кольцами и длинным разноцветным ожерельем из бисера. Через плечо у нее была вместительная бордовая сумка. Длинные белые волосы Клум распустила и шла летящей походкой перед камерами.
Днем ранее, напомним, мы показывали вам другой образ манекенщицы, где Клум появилась на съемках America's Got Talent, продемонстрировав публике стильный образ от бренда Barbara Bui.
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