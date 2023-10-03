В джинсе и с пушистым клатчем: топ-модель Девон Виндзор попала под прицел папарацци по пути на фэшн-шоу

Джинс с джинсом - один из трендовых сочетаний этой осени.

29-летняя топ-модель Victoria's Secret Девон Виндзор в красивом образе посетила Неделю моды в Париже. В частности она появилась на показе коллекции весна-лето 2023 бренда Zimmermann.

Девушку сфотографировали, когда она шла на шоу в трендовом джинсовом костюме.

На ней были широкие брюки со строчками, а также рубашка с длинными рукавами и золотыми пуговицами, которую она носила практически расстегнутой, показывая, что белья под низом у нее нет.

Завершила образ Девон массивными золотыми серьгами, замшевыми ботинками на каблуках, а также небольшим пушистым клатчем.

Девон Виндзор / Фото: Getty Images

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