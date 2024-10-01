В джинсовом аутфите и на каблуках: Хайди Клум на прогулке с собаками

Супермодель Хайди Клум подловили фотографы во время прогулки с ее питомцами в Лос-Анджелесе.
Собаки Хайди были одеты в костюмы от Butterfinger, а сама модель облачилась в джинсовый костюм, состоящий из удлиненной рубашки и брюк-клеш со стрелками, которые она сочетала с остроносой обувью на каблуках.
Клум распустила белокурые волосы, сделав небрежную укладку, надела серьги-клипсы и сделала выразительный макияж на лице, подчеркнув глаза дымчатыми тенями. У модели был светлый маникюр, а через плечо висела бордовая сумка на тонком ремешке.
Напомним, недавно мы показывали, как Хайди Клум блистала на фэшн-показе в Париже в черном платье из латекса, пикантно подчеркивая ее фигуру.
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