В джинсовом бюстгальтере и рваной майке: Шакира позировала в дерзком образе

Шакира / © Инстаграм Шакиры

48-летняя колумбийская певица Шакира стала главной звездой нового номера нидерландской редакции журнала Grazia. На обложке глянца она позировала в дерзком образе: джинсовом бюстгальтере-топе, белой рваной майке и джинсах. Свои кудрявые от природы волосы звезда выпрямила, а на ее лице был макияж в теплых оттенках.

В интервью журналу Шакира рассказала о своей карьере, мировом турне, режиме дня и воспитании детей после расставания с их отцом — футболистом Жераром Пике.

«Потянитесь, помолитесь, поспите! — так говорит Шакира о своем секрете восстановления после многочисленных концертов. — Сон очень важен. После двух с половиной часов шоу адреналин продолжает бурлить в организме еще несколько часов, поэтому я часто ложусь спать поздно. Но во время гастролей я стараюсь дать своему телу как можно больше отдыха. Ничто не помогает мне лучше восстанавливаться, чем сон. Распорядок дня для меня священен. Он позволяет мне начинать каждый день свежей и полной энергии».

«Бывают легкие дни, бывают тяжелые, но мои дети всегда на первом месте. Никакая награда или выступление не сравнятся с этим. Хочу, чтобы они всегда стремились быть лучшей версией себя и были добры к окружающим — как к друзьям, так и к тем, кому повезло меньше», — говорит певица о сыновьях, 12-летнем Милане и 10-летнем Саше.

Также Шакира позировала в джинсовой куртке и джинсах, расшитых заклепками.

«Не переживай по мелочам. Ты упустишь лучшие моменты. Сосредоточься на настоящем и празднуй свои успехи», — ответила колумбийка на вопрос, чтобы она посоветовала себе 20-летней.

