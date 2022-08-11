В джинсовом комбинезоне и без макияжа: Настя Каменских опубликовала новую фотографию

Настя Каменских опубликовала в Instagram свое новое фото На нем певица позирует, сидя на полу. Одета она в белую футболку и графитовый комбинезон из денима. Волосы она распустила и была без макияжа.

Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

В посте Настя поделилась мотивирующими размышлениями.

"Однажды все станет только воспоминанием". Слова, успокаивающие меня и внушающие надежду. Что нынешние темные времена одного дня останутся в прошлом и только в нашей памяти о нем.

А с другой стороны, эти слова вдохновляют жить здесь и сейчас, не дожидаясь лучшего момента. Напоминают, что жизнь нельзя откладывать на потом, потому что каждый ее момент — бесценное сокровище. И однажды оно тоже станет воспоминанием. Поэтому двигаемся дальше — впереди много дел", — написала артситка.

А еще Каменских показала интересное фото из прогулки, которую сделала, поставив телефон в траву.

Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

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