В джинсовом комбинезоне и без макияжа: Настя Каменских опубликовала новую фотографию

Артистка порадовала фолловеров своим новым снимком.
Настя Каменских опубликовала в Instagram свое новое фото На нем певица позирует, сидя на полу. Одета она в белую футболку и графитовый комбинезон из денима. Волосы она распустила и была без макияжа.
В посте Настя поделилась мотивирующими размышлениями.
"Однажды все станет только воспоминанием". Слова, успокаивающие меня и внушающие надежду. Что нынешние темные времена одного дня останутся в прошлом и только в нашей памяти о нем.
А с другой стороны, эти слова вдохновляют жить здесь и сейчас, не дожидаясь лучшего момента. Напоминают, что жизнь нельзя откладывать на потом, потому что каждый ее момент — бесценное сокровище. И однажды оно тоже станет воспоминанием. Поэтому двигаемся дальше — впереди много дел", — написала артситка.
А еще Каменских показала интересное фото из прогулки, которую сделала, поставив телефон в траву.
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