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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
116
Время на прочтение
1 мин

В джинсовом комбинезоне и с камуфляжной сумкой Hermès: Хайди Клум с мужем приехала в Канны

Супермодель с возлюбленным прибыла в Европу на Каннский кинофестиваль.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум и Том Каулиц

Хайди Клум и Том Каулиц / © Getty Images

Папарацци подловили Хайди Клум вместе с мужем Томом Каулицем в аэропорту Ниццы. Супруги приехали на один из самых ожидаемых кинематографических марафонов года - 78-й Каннский кинофестиваль, который стартует 13 мая на Лазурном побережье.

Хайди была одета в обтягивающий джинсовый комбинезон со штанами-палаццо и обута в бежевые замшевые туфли. Лук она дополнила камуфляжной сумкой Hermès Birkin с кожей крокодила.

Хайди Клум и Том Каулиц / © Getty Images

Хайди Клум и Том Каулиц / © Getty Images

У модели были распущенные волосы, макияж с коричневой помадой на лице и длинный маникюр. На лицо Клум надела очки-авиаторы, украсила уши серьгами с камнями, а руку — кольцом с белыми и желтыми камнями.

На Каулице была черная футболка, черные полосатые брюки свободного кроя, серый свитер, который он накинул на плечи, и белые кеды. Очки и бейсболка на поясе завершили лук музыканта. В руке он держал чемодан с сумкой.

Напомним, Хайди Клум и ее дочь в образах total black сходили на гала-вечер.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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