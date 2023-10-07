В джинсовом комбинезоне и с любимой сумкой: Дженнифер Лопес фотографировали папарацци

В повседневной жизни она выбирает удобные наряды, но всегда дополняет их аксессуарами.

Дженнифер Лопес умеет отлично выглядеть в совершенно разных нарядах, что в очередной раз продемонстрировала в пятницу, 6 октября, когда ее сфотографировали на парковке. Артистка вышла из своей машины в свободном джинсовом комбинезоне с короткими рукавами и карманами на штанах.

Образ она дополнила макияжем в коричневой гамме, солнцезащитными очками и прической-пучком. В руке Лопес держала большую сумку Birkin от любимого бренда Hermes.

Ни один ее образ не обходится без сережек-колец, но в этот раз она добавила еще и браслет на руку и часы. Обута она была в коричневые ботинки от Timberland.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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