В джинсовом корсете и мини-юбке: звезда реалити в сексуальном образе прогулялась по Лос-Анджелесу

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Красавица гуляла по городу, попивая кофе из бумажного стакана.

Блондинка, как всегда, выглядела красиво. Она была одета в серый наряд из денима, состоявший из корсета и мини-юбки. Корсет прекрасно подчеркнул ее соблазнительный бюст, а юбка – стройные ноги.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Аутфит Эрнан дополнила черными кожаными сапогами на шпильках и черной сумкой с серебряной цепочкой.

Эмма сделала укладку с локонами, надела на лице солнцезащитные очки, уши украсила серьгами-кольцами, а руки – браслетом и кольцами.

Напомним, ранее мы видели Эмму Эрнан во время прогулки в миниатюрном платье с разноцветным принтом и без бретелек.

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