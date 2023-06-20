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В джинсовом корсете и очень большой шляпе: Сальма Хайек продемонстрировала стильный образ

В джинсовом корсете и очень большой шляпе: Сальма Хайек продемонстрировала стильный образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
248
Время на прочтение
1 мин
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В джинсовом корсете и очень большой шляпе: Сальма Хайек продемонстрировала стильный образ

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Актриса похвасталась обновкой.

Сальма Хайек продемонстрировала в Instagram новый стильный образ. Актриса примерила корсет из темного денима и джинсы-клеш. Наряд прекрасно подчеркнули сексуальную фигуру звезды.

Сальма Хайек / © Instagram Сальмы Хайек
Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Главным акцентом в ее аутфите была большая и элегантная черная шляпа. Свой лук она дополнила кулоном на цепочке, черными солнцезащитными очками и кольцами.

Сальма Хайек / © Instagram Сальмы Хайек
Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Напомним, Сальма Хайек на шоу "Я люблю смотреть" из Trixie Mattel & Katya в Нью-Йорке появилась в эффектном платье от бренда Mary Katrantzou с пайетками, без рукавов и секссуальным декольте.

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Дата публикации
Просмотры
248
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