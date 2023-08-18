В джинсовом костюме и на каблуках: Джессика Альба показала роскошный образ по пути на интервью

Звезда была с ног до головы одета в брендовые вещи и украшения.

Актриса и предпринимательница Джессика Альба удивила новым образом, который выбрала для интервью в Нью-Йорке. На знаменитости был эффектный синий костюм-тройка от Sergio Hudson.

Наряд выполнен из джинсовой ткани и состоял из жакета с "острыми" плечами, брюк-клеш и корсетного топа без бретелей. Этот наряд для Альбы подобрала ее стилист Эрин Уолш.

Дополнила она образ белыми туфлями от Manolo Blahnik на каблуках, квадратной сумкой на длинном ремешке, а также солнцезащитными очками, которые у нее были от бренда Celine. Также она сделала макияж и завершила этот лук украшениями от Jacquie Aiche.

Джессика Альба / Фото: Getty Images

На телевидение Альба пришла, чтобы продвигать свой новый проект - реалити-шоу "Честный ремонт".

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