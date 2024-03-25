В джинсовом костюме и самых желанных серьгах модников: Эшли Робертс прогулялась по Лондону

42-летняя Эшли Робертс - экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио, - как всегда, продемонстрировала стильный аутфит на улицах Лондона. Ее сфотографировали папарацци после утреннего эфира на радио Heart FM, когда она шла с работы к машине.

В этот раз знаменитость надела джинсовый костюм светло-голубого цвета, который был полностью украшен принтом в виде названия бренда Fiorucci. Сочетала она его с белой водолазкой, гламурными туфлями со стразами, а также текстурированной маленькой сумкой-хобо от Miu Miu.

Волосы Эшли собрала, на глаза надела солнцезащитные очки, а вот в ушах у нее были одни из самых трендовых сережек-капель от бренда Bottega Veneta.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эта модель серег вошла в дебютную коллекцию модельера Матье Блази для Bottega Veneta и стала безусловным трендом 2023 года. Капли больших и средних размеров носили многие звезды, стритстайла, а также эти серьги не раз появлялись в модных съемках и на красных дорожках. В этом украшении появлялись такие It-girl Белла Хадид, Роузи Хантингтон-Уайтли, Хейли Бибер и Кайли Дженнер. В 2023 году серьги вошли в список самых востребованных вещей сезона.

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