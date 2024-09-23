В джинсовом костюме с каймой: Кейт Бланшетт в стильном аутфите позировала на фотоколле

Актриса выбрала для своего появления наряд от Giorgio Armani.

Кейт Бланшетт продемонстрировала стильный образ на фотоколле фильма "Слухи", который прошел в рамках 72-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Актриса позировала в стильном джинсовом костюме от Giorgio Armani, состоявшем из двубортного жакета с коричневой каймой и широких брюк.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Наряд Кейт дополнили коричневой обувью на высокой платформе. Аккуратная укладка, массивные коричневые очки и золотые серьги завершили образ Бланшетт.

Напомним, Кейт Бланшетт на премьере фильма "Слухи" появилась в роскошном золотом платье с цветочной вышивкой от бренда Giorgio Armani.

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