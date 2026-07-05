ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
299
Время на прочтение
1 мин

В джинсовом луке и очках: эффектная Моника Беллуччи приехала на фестиваль

61-летняя итальянская актриса посетила кинофестиваль в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Моника Беллуччи

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи позировала перед камерами фотографов в третий день 6-го фестиваля "Cinéma Paradiso Louvre x MK2», который проходит во французской столице.

На мероприятие Моника приехала в черном топе, джинсовой рубашке и таких же широких джинсах, которые полностью закрывали обувь актрисы. В руках у Беллуччи была небольшая сумка на короткой ручке, на лице черные солнцезащитные очки, волосы она распустила и дополнила лук золотой цепочкой на шее.

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Совсем недавно, напомним, мы видели Монику Беллуччи на кинофестивале в Биаррице. Там она блистала в черном макси-платье с прозрачной ткани и высоким разрезом, обута в черные босоножки из замши на высоких каблуках, а в руках держала небольшую кожаную сумку на короткой ручке.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
299
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie