В джинсовом луке и с новой прической: дочь Хайди Клум на модной вечеринке

На публике звезда появилась в белом джинсовом комбинезоне с широкими брюками с высокой талией и соответствующей короткой курткой на пуговицах от бренда Ganni.

Лени начала сотрудничать с брендом, поэтому ее появление на модной вечеринке не было случайным. Свой образ девушка дополнила белыми кроссовками Fila на высокой платформе. Ее волосы были обрезаны в стильный боб и снова выкрашены в светлый оттенок, а на лице был легкий дневной макияж.

Лени Клум / Фото: Getty Images

Тем временем мама Лени – Хайди Клум – занята съемками нового сезона проекта America's Got Talent и едва ли не каждый день демонстрирует на публике новые луки.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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