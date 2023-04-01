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В джинсовом луке и с новой прической: дочь Хайди Клум на модной вечеринке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
72
Время на прочтение
1 мин
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В джинсовом луке и с новой прической: дочь Хайди Клум на модной вечеринке

Лени Клум / Фото: Getty Images

Дочь Хайди Клум – 18-летняя модель Лени – посетила мероприятие, посвященное запуску бренда Fila в Гамбурге.

На публике звезда появилась в белом джинсовом комбинезоне с широкими брюками с высокой талией и соответствующей короткой курткой на пуговицах от бренда Ganni.

Лени начала сотрудничать с брендом, поэтому ее появление на модной вечеринке не было случайным. Свой образ девушка дополнила белыми кроссовками Fila на высокой платформе. Ее волосы были обрезаны в стильный боб и снова выкрашены в светлый оттенок, а на лице был легкий дневной макияж.

Лени Клум / © Getty Images
Лени Клум / Фото: Getty Images

Тем временем мама Лени – Хайди Клум – занята съемками нового сезона проекта America's Got Talent и едва ли не каждый день демонстрирует на публике новые луки.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
72
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