В джинсовом луке и за руку с возлюбленным: Меган Фокс запечатлели в Лос-Анджелесе

Меган Фокс сопровождала своего жениха Колсона Бэйкера на шоу Джимми Киммела в Лос-Анджелесе.

36-летняя Меган шла, держась за руку с 32-летним музыкантом, в телестудию. Актриса надела в этот день голубые джинсы клеш с многочисленными нитями, подобрала серебристый топ и сверху набросила объемную джинсовую куртку. Обута Меган была в босоножки оттенка металлик на платформе и каблуках. Меган Фокс распустила длинные черные волосы и сделала насыщенный макияж на лице.

А ее жених надел бежевый комбинезон с потертыми рукавами и мешковатыми шортами и обул грубые ботинки на шнуровке.

Также у парня был чокер с крестом на шее, несколько разных браслетов на запястьях, пирсинг в носу и серьги, а еще сделал волнистую укладку.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Фото: Getty Images

В шоу участвовал сам Колсон, а Меган была в студии просто для поддержки.

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