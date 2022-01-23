В джинсовом луке с конусами на груди: подруга Канье Уэста впечатлила образом на Парижской неделе моды

Канье Уэст приехал со своей новой возлюбленной Джулией Фокс на показ новой коллекции Kenzo, которая прошла сегодня, 23 января, в Париже.

Пара прибыла на парижскую неделю моды в одинаковых джинсовых луках. 44-летний рэпер и его возлюбленная, 31-летняя актриса, были одеты в одинаковые наряды и охотно позировали перед фотографами.

На Уэсте была джинсовая куртка и джинсы большого размера в сочетании с массивными черными ботинками, перчатками и солнцезащитными очками, а Джулия была в короткой джинсовой куртке с конусообразным бюстом и широких джинсах дополнив наряд джинсовыми сапогами на шпильке и маленькой черной сумкой.

Канье Уэст и Джулия Фокс / Getty Images

Джулия очень похожа на Ким Кардашьян – бывшую жену Уэста. Но это сходство заметно не столько во внешности, сколько в выборе одежды. Подробнее о стиле двух женщин мы рассказывали вот в этом материале.

Напомним, в прошлые выходные Канье устроил публичную драму со своей бывшей женой Ким Кардашьян, с которой у него четверо детей. Он дал интервью Hollywood Unlocked, обвинив ее службу безопасности в том, что она недавно не пускала его в свой дом. Как пишет Daily Mail, "охрана не мешала ему видеться с детьми, забирать их или отвозить. Он просто не может больше ходить в ее дом без ее разрешения. У Ким есть право на неприкосновенность частной жизни, и она пытается установить здоровые границы".

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Associated Press

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