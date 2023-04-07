В джинсовом луке с огромным цветком: звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" сходила на ужин

Деним никогда не выходит из моды, а новый образ актрисы доказывает, что наряды из этой ткани можно сделать еще и вечерними.

Совсем скоро на экраны выходит последний сезон комедийного сериала "Удивительная миссис Мейзел", рассказывающего о женщине-комике из Нью-Йорка. Поэтому главная звезда шоу Рэйчел Броснахэн сейчас довольно активно появляется на различных мероприятиях и шоу.

6 апреля актриса посетила ужин организованный косметическим брендом Clarins, в честь запуска линейки по уходу за кожей Precious. Мероприятие проходило в довольно интимной обстановке и с небольшим количеством гостей.

Рейчел надела ансамбль из джинса от бренда Magda Butrym, который состоял из топа на тонких бретельках и мини-юбки с асимметричным подолом. Спереди юбку украшал большой цветок. Волосы Броснахэн собрала в высокую прическу и обула туфли-лодочки в шоколадном оттенке.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Getty Images

Напомним, что подобные 3D цветы - один из главных трендов этого года. Особо много луков с подобным декором было представлено на “Оскаре” и послеоскаровской вечеринке Vanity Fair.

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