В джинсовом мини-платье и с красными губами: Тейлор Свифт сфотографировали после вечеринки

33-летняя певица Тейлор Свифт попала под прицел папарацци в Нью-Йорке после афтепати MTV Video Music Awards. Звезда в этом году собрала больше всего наград на церемонии, что сделало ее одной из самых титулованных артисток в истории шоу.

В частности, она победила во всех девяти категориях, в которых была номинирована, включая "Артист года", "Клип года" и "Песня года". Поэтому к Тейлор в тот день было очень пристальное внимание.

Но стоит отметить, что певица выглядела превосходно. На ней было джинсовое мини-платье с бретельками и имитацией корсета от бренда Eb Denim. Лук Свифт дополнила гламурными босоножками в стразы и сумкой от бренда Aquazzura, множеством украшений с бриллиантами, высокой прической и красной помадой на губах.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Стоимость такого джинсового платья 480 долларов.

Платье, как у Тейлор Свифт

А вот на церемонии несколькими часами ранее она блистала на красной дорожке в черном длинном платье Versace и босоножках Jimmy Choo.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

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