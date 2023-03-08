В джинсовом мини-платье с декольте: 15-летняя дочь Миллы Йовович посетила модный показ в Париже

Юная знаменитость посетила показ не только из-за любви к моде. Несколько лет тому назад Эвер заключила с Miu Miu контракт и стала лицом бренда.

15-летняя дочь актрисы украинского происхождения Миллы Йовович - Эвер Андерсон - посетила показ женской одежды Miu Miu. Модное шоу проходило 7 марта в Париже, в рамках Недели моды, а представлена на нем была коллекция прет-а-порте осень-зима 2023-2024.

Эвер выбрала для мероприятия джинсовое мини-платье с карманами, американской проймой и довольно глубоким V-образным декольте.

Наряд юной звезды дополнила белая обувь с открытыми пальцами, красная сумка и укладка.

Эвер Андерсон / Фото: Getty Images

В прошлом году девушка также появилась на модном шоу бренда, но тогда на ней было черное гламурное платье с вырезами и черные балетки.

Эвер Андерсон / Фото: Getty Images

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