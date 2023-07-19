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В джинсовом мини со шнуровкой: экс-звезду The Pussycat Dolls Эшли Робертс сфотографировали папарацци

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
485
Время на прочтение
1 мин
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В джинсовом мини со шнуровкой: экс-звезду The Pussycat Dolls Эшли Робертс сфотографировали папарацци

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Это летнее платье идеально подчеркивало стройные ноги знаменитости.

Певица и ведущая Эшли Робертс сейчас живет и работает в Лондоне, поэтому регулярно становится мишенью для местных папарацци. На днях 41-летнюю женщину сфотографировали, когда она шла после утреннего эфира на радиостанции Heart к машине.

На знаменитости, которая в прошлом также была участницей группы The Pussycat Dolls, было милое джинсовое мини-платье от бренда Silvia Astore. У наряда были широкие бретельки, квадратное декольте, юбка со складками и шнуровка спереди выполненная желтым жгутом.

Образ она дополнила небольшой сумкой от французского бренда Jacquemus, бежевыми туфлями и солнцезащитными очками. Волосы Эшли собрала в хвост, оставив ниспадать на лицо несколько прядок.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Также недавно красотка посетила премьеру фильма "Барби" в Лондоне на которой появилась в очень гламурном ярко-розовом наряде.

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Дата публикации
Просмотры
485
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