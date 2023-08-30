В джинсовом плаще и корсетном топе: фотографы запечатлели Бьянку Балти на пирсе в Венеции

39-летняя итальянская модель приехала на Венецианский кинофестиваль в образе из денима.

Бьянка Балти прибыла на юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль. Фотографы запечатлели ее на пирсы отеля Excelsior.

Модель выбрала для своего появления стильный лук голубого цвета от итальянского бренда Ermanno Scervino. На ней был длинный плащ оверсайз из денима, корсетный топ и широкие брюки с большими накладными карманами. Обута Балти была в замшевые коричневые ботильоны.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

Бьянка была без макияжа на лице. Шею она украсила широкой золотистой цепочкой.

Напомним, в Венецию приехала также кино-дива Катрин Денев. Она была одета в черные рубашку и брюки, которые дополнила стильной сумкой от Gucci.

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