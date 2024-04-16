В джинсовом платье и черной косухе: Аманда Холден на улицах Лондона

Аманда Холден попала в объективы папарацци, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне. В этот момент шел дождь и блондинка направлялась к своему автомобилю.

Знаменитость выглядела стильно. На ней было джинсовое платье миди с черными вставками и молнией в зоне декольте. Сверху она надела черную косуху и дополнила лук черными туфлями на шпильках и черной сумкой.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

У Аманды были распущены волосы, на лицо она надела черные очки, шею украсила золотыми цепочками, уши – лаконичными серьгами, а руку – браслетом.

Напомним, ранее Аманда Холден в зеленом платье блеснула сосками по дороге с работы.

Читайте также: