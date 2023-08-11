В джинсовом платье и на каблуках: Эшли Робертс под прицелом лондонских папарацци

Эшли Робертс опять стала мишенью для лондонских фотографов - знаменитую красавицу сфотографировали утром после эфира на радио. Ведущая и экс-участница бурлеск-группы The Pussycat Dolls, шла по улице в лаконичном и стильном образе.

На 42-летней Эшли было джинсовое платье на пуговицах и с декором в зоне рукавов и горловины. Образ красотка дополнила босоножками на каблуках, белой сумкой от Balenciaga и стильными солнцезащитными очками.

Также Эшли сделала макияж и светлый маникюр с педикюром, которые отлично вписались в этот образ.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Также на странице в Instagram Робертс показала, что после работы провела время с мамой, которая прилетела к ней из США.

Мама Эшли Робертс / Фото: Instagram Эшли Робертс

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