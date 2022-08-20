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В джинсовом платье и питоновых сапогах: Кайли Дженнер продемонстрировала стильный аутфит

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В джинсовом платье и питоновых сапогах: Кайли Дженнер продемонстрировала стильный аутфит

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Звезда реалити и бизнесвумен обожает хвастаться стильными обновками.

Кайли Дженнер опубликовала в Instagram серию снимков в новом стильном образе. Красавица подчеркнула сексуальные формы платьем миди из денима. Спереди у нее была молния, которую она пикантно расстегнула.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Платье Кайли скомбинировало с питоновыми сапогами на шпильках и большой джинсовой сумкой. Позировала она у роскошного автомобиля.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Аутфит Дженнер дополнила укладкой, насыщенным макияжем, массивными серьгами, очками в стильной оправе и длинным маникюром.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

В этом луке Кайли похвасталась своей пышной пятой точкой.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Напомним, в прошлый раз бизнесвумен покаталась на яхте в бежевом мини-платье в полоску и с принтом.

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