В джинсовом платье с прозрачными рукавами: Хайди Клум в игривом луке продемонстрировала стройную фигуру

Хайди Клум / © Getty Images

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В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Хайди Клум, которая в кокетливом аутфите продемонстрировала стройную фигуру.

Супермодель выбрала для своего выхода интересное платье из денима приталенного силуэта. Наряд имел пышные прозрачные рукава, темно-синюю вставку с принтом polka dot спереди на юбке и желтую вставку на подоле. Желтыми также были манжеты и воротник.

Хайди Клум / © Getty Images

Лук Клум дополнила атласными темно-синими остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала укладку с мягкими локонами, макияж с нежно-розовой помадой и длинный красный маникюр. Уши модель украсила элегантными серьгами, а руки – кольцами.

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Напомним, Хайди Клум в наряде с пикантным декольте снялась в фотосессии для журнала.