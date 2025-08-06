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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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32
Время на прочтение
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В джинсовом платье с прозрачными рукавами: Хайди Клум в игривом луке продемонстрировала стройную фигуру

У 52-летней супермодели - отличное чувство стиля. Каждый ее выход – достоин внимания.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Хайди Клум, которая в кокетливом аутфите продемонстрировала стройную фигуру.

Супермодель выбрала для своего выхода интересное платье из денима приталенного силуэта. Наряд имел пышные прозрачные рукава, темно-синюю вставку с принтом polka dot спереди на юбке и желтую вставку на подоле. Желтыми также были манжеты и воротник.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Лук Клум дополнила атласными темно-синими остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала укладку с мягкими локонами, макияж с нежно-розовой помадой и длинный красный маникюр. Уши модель украсила элегантными серьгами, а руки – кольцами.

Напомним, Хайди Клум в наряде с пикантным декольте снялась в фотосессии для журнала.

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