В джинсовом платье с высоким разрезом и на шпильках: новый стильный выход Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Getty Images

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Николь Шерзингер попала в объективы папарацци в районе Сохо, в Нью-Йорке. Знаменитость, как всегда, выглядела стильно.

На артистке было джинсовое платье миди приталенного силуэта, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел тонкие бретельки, пикантное декольте и высокий разрез, который позволил Николь продемонстрировать свои стройные ноги.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Лук Шерзингер дополнила коричневыми кожаными остроносыми туфлями на высоких шпильках. Она сделала укладку с локонами, вечерний макияж и нюдовый маникюр. Николь украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а руки – золотыми и деревянными браслетами и кольцами.

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Напомним, Николь Шерзингер на шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» появилась в черном платье с нитями от бренда Philipp Plein.