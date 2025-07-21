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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
259
Время на прочтение
1 мин

В джинсовом платье с высоким разрезом и на шпильках: новый стильный выход Николь Шерзингер

47-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls нарядом из денима подчеркнула стройную фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер попала в объективы папарацци в районе Сохо, в Нью-Йорке. Знаменитость, как всегда, выглядела стильно.

На артистке было джинсовое платье миди приталенного силуэта, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел тонкие бретельки, пикантное декольте и высокий разрез, который позволил Николь продемонстрировать свои стройные ноги.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Лук Шерзингер дополнила коричневыми кожаными остроносыми туфлями на высоких шпильках. Она сделала укладку с локонами, вечерний макияж и нюдовый маникюр. Николь украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а руки – золотыми и деревянными браслетами и кольцами.

Напомним, Николь Шерзингер на шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» появилась в черном платье с нитями от бренда Philipp Plein.

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Дата публикации
Количество просмотров
259
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