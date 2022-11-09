В джинсовом платье с заклепками: Джиллиан Андерсон на премьере "Короны" в Лондоне

В Лондоне состоялась премьера одного из самых успешных художественных сериалов Netflix “Корона”, что вот уже несколько сезонов захватывает зрителей, ведь основан на жизни британской королевской семьи. Одну из важных ролей в этом проекте сыграла актрисы Джиллиан Андерсон, она очень успешно перевоплотилась в сериале в премьер-министра Маргарет Тэтчер.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Поскольку персонаж Андерсон появится еще и в этом сезоне, то актриса вместе с коллегами вышла на красную дорожку. На ней было длинное джинсовое платье А-силуэта от бренда Chloe с заклепками.

Наряд она дополнила босоножками, вечерней прической с легкими волнами и макияжем.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Премьера пятого сезона сериала состоится на Netflix 9 ноября. Это будет первый сезон, который выйдет после смерти Елизаветы II и принца Филиппа.

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