86
1 мин

В джинсовом тренче оверсайз и под руку с мужем: Сиара на премьере сиквела "Дьявол носит Прада"

Артистка снялась в эпизодической роли в продолжении культового фильма.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Рассел Уилсон и Сиара / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялась громкая премьера долгожданного сиквела всех времен «Дьявол носит Прада», которую посетила Сиара. Певица появилась в фильме в эпизодической роли.

На ивент артистка пришла в сопровождении своего мужа — игрока в американский футбол Рассела Уилсона. Пара с радостью позировала перед фотографами. Рассел не сдерживал теплых чувств к жене и целовал на камеру ей руку.

Сиара выбрала для своего появления стильный многослойный лук. Она была одета в длинный джинсовый тренч оверсайз из прет-а-порте коллекции осень-зима 2026 бренда Romeo Hunte. На ней также была синяя рубашка из денима, белая рубашка с более длинным низом и джинсовые мини-шорты. Звезда подпоясалась поясом из денима и обула черные лакированные остроносые туфли на шпильках от Christian Louboutin.

Сиара сделала прическу с локонами, макияж с коричневой помадой, французский маникюр с нюдовой базой и черным краем, шею украсила широким чокером с камнями и завершила аутфит черными солнцезащитными очками.

Рассел надел черный бомбер от Prada, белую рубашку с черным галстуком, черные брюки с накладными боковыми карманами и обул черную обувь на грубой подошве.

Напомним, фильм «Дьявол носит Прада 2» в украинский прокат выходит 30 апреля.

