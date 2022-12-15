В джинсовой баске и с патриотической сумкой: Наталья Денисенко в стильном луке сходила на премьеру "Кота в сапогах"

На днях в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера приключенческой анимации режиссера Джоэла Кроуфорда "Кот в сапогах 2: Последнее желание" от DreamWorks.

На мероприятии побывали звезды украинского дубляжа: Наталья Денисенко, Андрей Лузан, Леся Самаева, Андрей Саминин и другие. Ивент также посетили знаменитости с семьями и топовые блогеры.

Андрей Лузан

Одной из самых эффектных была Наталья Денисенко. Она показала перед фотокамерами стильный образ. На ней были голубые джинсы, рубашка, поверх которой она надела джинсовую баску на молнии и с клапанами, и белые кеды.

Наталья Денисенко

Свой лук актриса дополнила сине-желтым ожерельем и патриотической сумкой в цвет нашего флага. Нежный макияж и прическа с двумя пучками завершили аутфит Наталки.

Наталья Денисенко

Кстати, Денисенко озвучила в мультфильме харизматичную и полную решимости девочку-сиротку Златку, которая не только присоединилась к семье "Трех Медведей", но и возглавила ее, чтобы найти желанную Звезду Желаний.

С 15 декабря стартуют допремьерные показы мультфильма, а с 22 декабря "Кот в сапогах 2: Последнее желание" – во всех кинотеатрах.

О мультфильме:

Самый пушистый разбойник, любимец миллионов, неповторимый и харизматичный Кот в сапогах возвращается. Его визитная карточка – невероятно милый взгляд, лучшее оружие – убийственная харизма, а о сапогах и шляпе ходят легенды. На этот раз, чтобы вернуть свои 9 жизней, которые он так умело растерял за долгие годы, Кот в сапогах отправится в грандиозное путешествие, исполненное вызовов и приключений.

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