В джинсовой баске и с патриотической сумкой: Наталья Денисенко в стильном луке сходила на премьеру "Кота в сапогах"

Актриса подарила свой голос одной из героинь мультфильма.
На днях в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера приключенческой анимации режиссера Джоэла Кроуфорда "Кот в сапогах 2: Последнее желание" от DreamWorks.
На мероприятии побывали звезды украинского дубляжа: Наталья Денисенко, Андрей Лузан, Леся Самаева, Андрей Саминин и другие. Ивент также посетили знаменитости с семьями и топовые блогеры.
Одной из самых эффектных была Наталья Денисенко. Она показала перед фотокамерами стильный образ. На ней были голубые джинсы, рубашка, поверх которой она надела джинсовую баску на молнии и с клапанами, и белые кеды.
Свой лук актриса дополнила сине-желтым ожерельем и патриотической сумкой в цвет нашего флага. Нежный макияж и прическа с двумя пучками завершили аутфит Наталки.
Кстати, Денисенко озвучила в мультфильме харизматичную и полную решимости девочку-сиротку Златку, которая не только присоединилась к семье "Трех Медведей", но и возглавила ее, чтобы найти желанную Звезду Желаний.
С 15 декабря стартуют допремьерные показы мультфильма, а с 22 декабря "Кот в сапогах 2: Последнее желание" – во всех кинотеатрах.
О мультфильме:
Самый пушистый разбойник, любимец миллионов, неповторимый и харизматичный Кот в сапогах возвращается. Его визитная карточка – невероятно милый взгляд, лучшее оружие – убийственная харизма, а о сапогах и шляпе ходят легенды. На этот раз, чтобы вернуть свои 9 жизней, которые он так умело растерял за долгие годы, Кот в сапогах отправится в грандиозное путешествие, исполненное вызовов и приключений.
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