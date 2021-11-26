В джинсовой куртке с бахромой: Злата Огневич познакомила участника "Холостячки" со своей семьей

Артистка в стильном аутфите встретилась с Максимом Тарапатой.
Сегодня, 26 ноября, проходит одиннадцатый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Главная героиня проекта Злата Огневич знакомит мужчин со своей семьей.
На свидание с первым участником – Максимом Тарапатой, певица надела джинсовую куртку с бахромой со стразами, черный кроп-топ с небольшим вырезом и черные брюки.
Волосы она собрала в высокий пучок и выпустила спереди пряди. На лице был естественный мейкап.
Знакомство Максима с семьей Златы прошло отлично. Они мило пообщались. Тарапата понравился семье артистки.
Ранее Огневич продемонстрировала в соцсети лук в кожаном жакете гранатового цвета от украинского бренда OLYA MAK. На талии был пояс с плетением.
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