В джинсовой мини-юбке и белых ботфортах: 49-летняя супермодель Хайди Клум произвела фурор образом

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум снова приехала на съемки талант-шоу America's Got Talent. По пути в павильон ее сфотографировали папарацци.

Звезда произвела фурор своим смелым и современным образом, в котором сочетала стильную джинсовую мини-юбку от бренда Eb Denim с неровным краем и двойным поясом с застежкой-пуговицей, а также кашемировый джемпер молочного оттенка.

Дополняли лук Хайли эффектные ботфорты на высоких каблуках и сумка от Louis Vuitton с широким ремешком и золотой фурнитурой.

Также она надела на глаза очки-авиаторы, на голове у нее была синяя кепка, а на шее - ожерелье из жемчуга. Телеведущая была в отличном настроении и мило улыбалась фанам и фотографам, которые прибыли, чтобы ее поснимать.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Напомним, шоу, в котором сейчас снимается Хайди, очень популярно, и сейчас проходят съемки его 18-го сезона. Она и София Вергара являются несменными судьями этого проекта.

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