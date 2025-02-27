В джинсовой мини-юбке и с небрежной прической: Айла Фишер сходила за кофе в перерыве съемок

Австралийская звезда, прославившаяся яркой ролью в фильме "Великий Гэтсби", попала под прицел папарацци в городе Голд-Кост.
49-летнюю Айлу Фишер сфотографировали папарацци, когда она шла по улице с Мишель Бюто - актрисой и стендап-комиком.
Айла несла в руке стаканчик с кофе и одета была по летнему, поскольку отдала предпочтение полосатой блузке с рукавами-фонариками и джинсовой мини-юбке. Также актриса дополнила образ уггами и солнцезащитными очками.
Волосы Айла распустила и они лежали в немного небрежной прическе.
Снимки фотографы сделали в перерыве между съемками новой комедии Spa Weekend, в которой обе актрисы появятся. В нем будет рассказывать о трех лучших подругах, Джейн, Коко и Софи, которые отправляются на спа-отдыха в Палм-Спрингс. Но когда появляется их подруга-катастрофа Мэл, расслабление быстро превращается в хаос с уморительными последствиями. Вероятно, что в фильме также появятся актрисы Анна Фэрис и Лесли Манн.
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