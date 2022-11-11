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В джинсовой рубашке и с сумкой Louis Vuitton: Миранда Керр сходила на вечеринку в Лос-Анджелесе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
334
Время на прочтение
1 мин
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В джинсовой рубашке и с сумкой Louis Vuitton: Миранда Керр сходила на вечеринку в Лос-Анджелесе

Миранда Керр / Фото: Getty Images

Австралийская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр посетила вечеринку по случаю празднования двухлетнего юбилея Rivet Utility в Лос-Анджелесе.

39-летняя Миранда надела черные брюки-скинни в сочетании с рубашкой из денима и высокими лаковыми сапогами от Dior на высоких устойчивых каблуках. В руках у модели была белая сумка на короткой ручке от Louis Vuitton за 10 тысяч долларов.

Миранда Керр / © Getty Images
Миранда Керр / Фото: Getty Images

Керр сделала естественный макияж и немного подчеркнула стрелками глаза, а также нанесла нюдовую помаду на губы. Свои каштановые волосы средней длины она уложила легкими волнами.

Недавно, многодетная мама Миранда Керр рассказывала публике свой секрет стройности. И хотя на самом деле никакого секрета там нет, она все же поделилась несколькими полезными советами, которые можно взять на заметку.

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Associated Press
Миранда Керр и Эван Шпигель / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
334
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