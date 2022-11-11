В джинсовой рубашке и с сумкой Louis Vuitton: Миранда Керр сходила на вечеринку в Лос-Анджелесе

39-летняя Миранда надела черные брюки-скинни в сочетании с рубашкой из денима и высокими лаковыми сапогами от Dior на высоких устойчивых каблуках. В руках у модели была белая сумка на короткой ручке от Louis Vuitton за 10 тысяч долларов.

Миранда Керр / Фото: Getty Images

Керр сделала естественный макияж и немного подчеркнула стрелками глаза, а также нанесла нюдовую помаду на губы. Свои каштановые волосы средней длины она уложила легкими волнами.

Недавно, многодетная мама Миранда Керр рассказывала публике свой секрет стройности. И хотя на самом деле никакого секрета там нет, она все же поделилась несколькими полезными советами, которые можно взять на заметку.

Миранда Керр и Эван Шпигель / Фото: Associated Press

Читайте также: