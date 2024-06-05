В джинсовой юбке и лонгсливе: Сару Джессику Паркер заметили на съемках

В Нью-Йорке во время работы над сериалом "И просто так…" папарацци опять подловили актрису Сару Джессику Паркер - главную героиню шоу. Звезду сфотографировали на Мэдисон-авеню - улице на Манхэттене.

Паркер нарядом подчеркнула свою стройную фигуру - актриса надела бежевый лонгслив с глубоким декольте в сочетании с джинсовой юбкой ниже колен. У юбки был интересный дизайн со складками на бедрах.

Также Сара Джессика надела белые туфли в стиле Мэри Джейн с ремешками, серьги-гвоздики и распустила волосы. В руке у нее была сумка и шопер. На талию она привязала шнурок с ключом от дома.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также недавно Паркер появилась на съемках в нежном и романтичном наряде от Simone Rocha. Он состоял из платья и пальто, которые были выполнены из сетчатой ткани нежного пудрового оттенка и украшены розами на юбке и рукавах.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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