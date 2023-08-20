В джинсовой юбке и ярких кроссовках: Риз Уизерспун вышла на стадион в Нэшвилле, чтобы вынести мяч

Звезда приняла участие в торжественом открытии футбольного матча.
Известная актриса, продюсер и от недавнего времени еще и совладелица футбольного клуба "Нэшвилл" Риз Уизерспун вышла 19 августа на футбольное поле.
Знаменитость вынесла мяч перед игрой. Команда соревновалась с командой "Интер Майами", которой владеет Дэвид Бекхэм, и проиграла.
На стадион Риз вышла с новой прической, поскольку теперь у нее есть челка, а также в короткою синей джинчсовой юбке, кофте с рукавами до локтя и в ярких желто-черных кроссовках Nike. Вероятно, такой цвет обуви она выбрала, поскольку цвета команды черный и желтый.
Уизерспун стала совладелицей футбольного клуба в 2022 году. Вероятно, приобрести клуб она решила по сентиментальным причинам, поскольку выросла в Нэшвилле.
Hey @ReeseW pic.twitter.com/Sf5TOq7oXa— Nashville SC (@NashvilleSC) August 20, 2023
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