В джинсовой юбке и ярких кроссовках: Риз Уизерспун вышла на стадион в Нэшвилле, чтобы вынести мяч

Известная актриса, продюсер и от недавнего времени еще и совладелица футбольного клуба "Нэшвилл" Риз Уизерспун вышла 19 августа на футбольное поле.

Знаменитость вынесла мяч перед игрой. Команда соревновалась с командой "Интер Майами", которой владеет Дэвид Бекхэм, и проиграла.

На стадион Риз вышла с новой прической, поскольку теперь у нее есть челка, а также в короткою синей джинчсовой юбке, кофте с рукавами до локтя и в ярких желто-черных кроссовках Nike. Вероятно, такой цвет обуви она выбрала, поскольку цвета команды черный и желтый.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Уизерспун стала совладелицей футбольного клуба в 2022 году. Вероятно, приобрести клуб она решила по сентиментальным причинам, поскольку выросла в Нэшвилле.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

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