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- Шоу-бизнес
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В джинсовой юбке с разрезом и белой рубашке с узлом: Кристи Бринкли позировала на фотоколле в Каннах
72-летняя американская супермодель выглядела прекрасно и стройно.
Кристи Бринкли посетила фотоколл Uptown Girl в рамках MIPCOM 2026 в Каннах. Перед фотографами она позировала с улыбкой, демонстрируя эффектный образ.
Кристи надела белую рубашку свободного покроя с расстегнутыми верхними пуговицами и широкими манжетами. Ее края она завязала узлом на талии, слегка обнажив живот и показав черное нижнее белье.
Бринкли сочетала рубашку с темно-синей джинсовой юбкой длины миди. Модель с высокой посадкой, контрастной строчкой и глубоким разрезом спереди подчеркивала ее стройные ноги. На талии был коричневый кожаный пояс.
Аутфит она дополнила красными босоножками на высоких шпильках с перекрещивающимися ремешками вокруг лодыжек, а также красной сумкой. В руке Кристи также держала черные солнцезащитные очки. Уши звезда украсила золотыми серьгами-кольцами.
Бринкли сделала объемную укладку с локонами, макияж с красной помадой и красный маникюр.
Напомним, в прошлый раз Кристи Бринкли продемонстрировала образ в красном платье с драпировкой, которое украшала металлическая пряжка на бедре.