В джинсовой юбке с разрезом и белой рубашке с узлом: Кристи Бринкли позировала на фотоколле в Каннах

Кристи Бринкли / © Getty Images

Реклама

Кристи Бринкли посетила фотоколл Uptown Girl в рамках MIPCOM 2026 в Каннах. Перед фотографами она позировала с улыбкой, демонстрируя эффектный образ.

Кристи надела белую рубашку свободного покроя с расстегнутыми верхними пуговицами и широкими манжетами. Ее края она завязала узлом на талии, слегка обнажив живот и показав черное нижнее белье.

Реклама

Бринкли сочетала рубашку с темно-синей джинсовой юбкой длины миди. Модель с высокой посадкой, контрастной строчкой и глубоким разрезом спереди подчеркивала ее стройные ноги. На талии был коричневый кожаный пояс.

Реклама

Кристи Бринкли / © Getty Images

Аутфит она дополнила красными босоножками на высоких шпильках с перекрещивающимися ремешками вокруг лодыжек, а также красной сумкой. В руке Кристи также держала черные солнцезащитные очки. Уши звезда украсила золотыми серьгами-кольцами.

Бринкли сделала объемную укладку с локонами, макияж с красной помадой и красный маникюр.

Напомним, в прошлый раз Кристи Бринкли продемонстрировала образ в красном платье с драпировкой, которое украшала металлическая пряжка на бедре.

Новости партнеров