ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

В джинсовой юбке с разрезом и белой рубашке с узлом: Кристи Бринкли позировала на фотоколле в Каннах

72-летняя американская супермодель выглядела прекрасно и стройно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кристи Бринкли

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли посетила фотоколл Uptown Girl в рамках MIPCOM 2026 в Каннах. Перед фотографами она позировала с улыбкой, демонстрируя эффектный образ.

Кристи надела белую рубашку свободного покроя с расстегнутыми верхними пуговицами и широкими манжетами. Ее края она завязала узлом на талии, слегка обнажив живот и показав черное нижнее белье.

Бринкли сочетала рубашку с темно-синей джинсовой юбкой длины миди. Модель с высокой посадкой, контрастной строчкой и глубоким разрезом спереди подчеркивала ее стройные ноги. На талии был коричневый кожаный пояс.

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Аутфит она дополнила красными босоножками на высоких шпильках с перекрещивающимися ремешками вокруг лодыжек, а также красной сумкой. В руке Кристи также держала черные солнцезащитные очки. Уши звезда украсила золотыми серьгами-кольцами.

Бринкли сделала объемную укладку с локонами, макияж с красной помадой и красный маникюр.

Напомним, в прошлый раз Кристи Бринкли продемонстрировала образ в красном платье с драпировкой, которое украшала металлическая пряжка на бедре.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie